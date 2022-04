Con l’arrivo della primavera tornano gli eventi per la promozione del territorio, alcuni dei quali erano stati annullati nel periodo natalizio a causa del maltempo

e della pandemia. L’appuntamento da non perdere è per il 9 aprile, il sabato che precede la Domenica delle Palme, con un’intera giornata ricca di iniziative.

Nel centro storico si svolgerà la giornata slow di primavera con il mercato dell’agrobiodiversità a cura della Condotta Slow Food del Gavi e Ovada, le chiese aperte ed eventi per i più piccoli (battesimo della sella e laboratorio sul riciclo).

Per gli appassionati dell’arte da non perdere l’inaugurazione (ore 18) della nuova mostra al Museo dei Campionissimi “Di segni e miraggi” sul Barocco genovese, a cui seguirà l’aperitivo e un coinvolgente concerto in omaggio ad Astor Piazzolla eseguito dal Quartetto Libertango.

