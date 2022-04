Il Comune di Voghera aderisce al Programma ELoGE e prende parte al percorso di formazione e informazione per la diffusione dei dodici Principi europei di Buona Governance democratica, Partecipazione Civica, Rappresentanza, Corretto svolgimento delle elezioni, Ricettività, Efficienza ed Efficacia, Apertura e Trasparenza, Stato di diritto, Comportamento Etico, Competenza e Capacità, Innovazione e Apertura al Cambiamento, Solidità nella Gestione Finanziaria, Diritti Umani, Diversità Culturale e Coesione Sociale, Responsabilità.

Il Programma ELoGE è strutturato attraverso un percorso a tappe, di formazione ed informazione, calibrato con le Amministrazioni Comunali e curato direttamente dal personale di AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) e dai ricercatori ISIG (Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia), le quali attività verranno intraprese durante il semestre della Presidenza Italiana del Consiglio d’Europa. Negli scorsi giorni AICCRE ha comunicato che il Comune di Voghera è stato selezionato per partecipare al Programma ELoGE – marchio europeo di Eccellenza della Governance.

Gli obiettivi sono la diffusione di ELoGE in Italia, il coinvolgimento attivo e la partecipazione delle amministrazioni locali, lo scambio di buone pratiche tra gli enti locali per costruire e rinforzare una rete locale ELoGE che si rifletta a livello europeo, lo sviluppo di un’amministrazione condivisa ed aperta fondata sulla collaborazione fra amministrazione e cittadini e il rafforzamento della fiducia tra cittadini ed amministrazione pubblica. E’ stato designato il vice Sindaco ed Assessore Simona Virgilio quale rappresentante dell’Amministrazione Comunale nel percorso di formazione e informazione per la diffusione dei dodici Principi europei di Buona Governance democratica, nonché nell’espletamento delle attività riguardanti il Programma ELoGE. Il Comune si rapporterà con AICCRE, quale interlocutore operativo durante il percorso di formazione e informazione.

“La Buona Governance democratica è un requisito che riguarda tutti i livelli della Pubblica Amministrazione – sottolinea il Sindaco Paola Garlaschelli -. In ambito locale riveste una fondamentale importanza perché l’Amministrazione Comunale è il livello di governo più vicino ai cittadini. La partecipazione a questo progetto ci permetterà altresì di comprendere meglio i nostri punti di forza e di debolezza e per avviare azioni al fine di affrontare queste ultime nel modo più efficiente ed efficace”.

Correlati