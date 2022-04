Alessandria- Si avvia alla conclusione la rassegna”La via della musica” curata da Ivana Zincone e Michela Maggiolo delle Associazioni Artemusica e Stabilimento delle Arti – realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – con gli ultimi due concerti in Monferrato “La via delle vigne” a Treville sabato 9 aprile alle ore 21 nella Sala Comunale Casa Devasini in via Roma 6, e a Sala Monferrato alle 17 nella Corte Turner della Cascina Morabella.

“La via delle vigne” è un omaggio alla bellezza del territorio del Monferrato, già patrimonio dell’Unesco, ai suoi vigneti ed ai colori cangianti che è possibile apprezzare in ogni periodo dell’anno; per questa ragione chi parteciperà ai due eventi di tipologia differente sarà incantato sia dai paesaggi che dalle splendide armonie che saranno eseguite il 9 aprile dal Soprano Hanxi Yang accompagnata al pianoforte da Ivana Zincone a Treville alle ore 21 nella Sala Comunale Casa Devasini ; e da Gabriele La Venia al flauto accompagnato dall’arpa di Michela Maggiolo il 10 aprile alle 17 nella Corte Turner della Cascina Morabella.

Il 9 aprile ogni brano eseguito dalle musiciste sarà introdotto da Valeria Nicolucci (voce recitante -nella foto).

Il concerto del 10 aprile invece avrà come tema conduttore famose colonne sonore che da sempre affascinano e fanno sognare ad occhi aperti.

Tutti i musicisti sono diplomati al Conservatorio “A.Vivaldi” di Alessandria e svolgono un’intensa attività musicale in varie formazioni artistiche ed in orchestre sempre con successo di pubblico e critica e contribuiranno a rendere unico questo connubbio tra musica e natura, simbolo dell’armonia tra uomo e natura.