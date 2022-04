Gli Amici dello Sferisterio sono un gruppo ben determinato a costruire una tessera nel vasto mosaico del museo diffuso della memoria urbana ed a ristabilire un legame attivo con il territorio.

Legambiente è orgogliosa di aver contribuito con la realizzazione del volume “Sferisterio di Ovada. Un muro che ci unisce”, a conservare la memoria di un passato glorioso per riscoprire un importante spazio comune, lo Sferisterio di Ovada, ed attraverso lo sport riassaporare l’aspetto accogliente del vivere insieme.

Per presentare il volume e meglio comunicare le emozioni che l’hanno generato, gli Amici dello Sferisterio hanno scelto la cornice dell’impianto che più rappresenta un pezzo di storia di Ovada.

L’appuntamento per gli appassionati della Palla Tamburello, non solo per i nostalgici dei bei vecchi tempi ma anche per i più giovani, è sabato 16 aprile, a partire dalle 16.30.

Sono invitati a partecipare i cittadini di tutte le età, le autorità, gli amministratori comunali e gli organi di stampa.

L’incontro intende sollecitare cittadini ed istituzioni a rendersi protagonisti di uno sforzo comune di difesa e valorizzazione del territorio, attraverso la memoria per un futuro migliore.

Al termine della presentazione gli Amici dello Sferisterio, con la collaborazione del Caffè Trieste di Ovada, offriranno un piccolo rinfresco perché lo Sferisterio non deve essere solo sport ma deve tornare prima di tutto ad essere uno spazio sociale per tutti gli Ovadesi!

Vi aspettiamo!!!

Amici dello Sferisterio Legambiente Ovadese Valli Orba e Stura OdV