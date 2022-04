Il Sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco, l’Assessore al Commercio e al Marketing Territoriale Mattia Roggero, il Manager del Distretto Urbano del Commercio Marco Neri, le Associazioni di categoria Ascom-Confcommercio e Confesercenti, alla presenza dell’Assessore Regionale alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio, hanno presentato, nel corso di un incontro nella Sala Giunta del Comune, il nuovo logo del DUC e i primi interventi del Distretto Urbano del Commercio di Alessandria.

Il DUC di Alessandria, costituitosi grazie al finanziamento di € 20.000 erogato dalla Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 18 ter della legge regionale n.28 del 12/11/1999, rientra nei progetti di riqualificazione urbana della città e ha l’obiettivo primario di mantenere, sostenere e rilanciare il commercio locale, sviluppando un processo di crescita sinergico con il territorio e con la città, per costituire un “centro commerciale naturale” di alta qualità.

I componenti del partenariato stabile del DUC sono il Comune di Alessandria come capofila e le Associazioni di categoria della Provincia di Alessandria Ascom-Confcommercio e Confesercenti, che ne compongono la governance e rappresentano i sottoscrittori del Protocollo d’intesa per la realizzazione del Piano degli Interventi approvato dalla Regione Piemonte. La Regione ha finanziato i primi interventi con un contributo di € 50.560, che la governance del DUC ha deciso di destinare ai progetti rispondenti ai maggiori bisogni che sono stati espressi dagli operatori del settore del Commercio, da realizzarsi nel prossimo triennio. Il Manager di Distretto, ing. Marco Neri, coordinerà tutte le attività del Distretto dal punto di vista tecnico operativo e progettuale.

I primi interventi che saranno realizzati con il finanziamento regionale nello specifico riguardano:

– la realizzazione di un pannello con la scritta di benvenuto che sarà installato a breve sulla rotatoria in Via Giordano Bruno all’intersezione con Via Tiziano, del quale è stato presentato il rendering grafico (intervento proposto dal Comune);

– lo sviluppo della piattaforma per l’erogazione di servizi di ‘welfare aziendale’ che offrirà alle aziende facenti parte del DUC una molteplicità di servizi e funzionalità atte a sfruttare le opportunità di business derivanti dallo sviluppo del welfare aziendale; la finalità è offrire alle aziende che svolgono la loro attività all’interno del territorio del DUC l’opportunità di proporre i propri beni e servizi sfruttando le potenzialità di un modello di network territoriale di welfare (intervento proposto da Confcommercio);

– lo sviluppo della piattaforma di e-learning e training on-line, multiutenza, con accesso ed utilizzo interamente via web, modulabile, che ospiterà un numero illimitato di corsi; la piattaforma, affrontando le problematiche della policies di città, fornirà strumenti formativi con la finalità di supportare gli operatori del commercio nell’acquisizione di nuove competenze sui temi del turismo, del marketing, dell’accoglienza e degli aggiornamenti nelle loro materie; la piattaforma, inoltre, sarà utilizzabile ad uso del commercio e sarà resa disponibile ad altri portatori di interesse della comunità cittadina, quali scuole, professionisti, ecc. (intervento proposto da Confesercenti).

Tutte le informazioni riguardanti il Distretto Urbano del Commercio della Città di Alessandria sono consultabili al seguente Link:

https://www.comune.alessandria.it/duc-distretto-urbano-del-commercio-della-citta-di-alessandria

“Un ulteriore atto strategico di questa Amministrazione, finalizzato a supportare le attività economiche e locali, costruito in continua sinergia con le Associazioni di Categoria e con la regia della Regione Piemonte che ha portato avanti questi strumenti innovativi – dice il Sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco -. Dopo un periodo di grossa difficoltà, che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo, con il DUC si guarda al futuro, portando avanti azioni intraprendenti che riguardano lo sviluppo della nostra comunità”.

“Si tratta delle prime azioni concrete portate avanti nell’ambito del Distretto Urbano del Commercio –spiega l’Assessore al Commercio e al Marketing Territoriale, Mattia Roggero -. Sono iniziative materiali e immateriali: lavoriamo da un lato sull’abbellimento degli ingressi della città, sul decoro degli stessi e sul richiamo delle vie del commercio cittadino, dall’altro su un aspetto strategico legato al mondo dell’informatica, con l’utilizzo di software ad hoc che assecondano le esigenze del nostro tempo e creano opportunità anche per il commerciante, sia per l’attività di vendita sia per soddisfare la necessità di una migliore formazione e informazione”.

“Il Distretto Urbano di Alessandria – sottolinea l’Assessore Regionale al Commercio, Vittoria Poggio – è una espressione di politica attiva a sostegno del commercio nell’ambito dei centri storici come fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione delle specificità tipiche. Ma è anche uno strumento per organizzare e accompagnare interventi di sistema per la ripresa e per lo sviluppo del commercio di vicinato a cui si aggiunge una funzione di difesa contro la desertificazione commerciale a favore dell’attrattività della Città”.

“E’ con vivo piacere che Confesercenti ha proposto al Distretto Urbano del Commercio ‘Adoss’ la piattaforma per la formazione dei commercianti, che è uno strumento per rendere competitive le piccole aziende – dichiara il Segretario Provinciale Confesercenti, Manuela Ulandi -. Le tematiche, secondo noi, che sarà significativo trattare sono quelle dell’accoglienza turistica, del marketing, della digitalizzazione e degli aggiornamenti professionali”.

“Il DUC è una grande opportunità per la nostra comunità tutta, perché mette a sistema progetti condivisi ed integrati, promuovendo l’innovazione ed il benessere delle persone che ne fanno parte. E proprio il benessere non di una sola categoria, ma dell’intero sistema di comunità, è uno dei principali obiettivi di uno strumento di governance partecipata come il Distretto Urbano del Commercio – sottolinea il Direttore Confcommercio della Provincia di Alessandria, Alice Pedrazzi –. Credendo fortemente in questo obiettivo, la nostra Associazione ha proposto la piattaforma di welfare aziendale ‘Local Welfare’, che è da un lato una opportunità di business per il commercio locale, perché si propone come un centro virtuale organizzato in cui trovare molte categorie di beni e servizi, e dall’altro lato è uno strumento che porta benefici ai lavoratori che, come consumatori, hanno la possibilità, in base al proprio piano aziendale, di effettuare diverse tipologie di acquisti, come ad esempio sport, cultura, assistenza sanitaria, trasporti, carburante, scegliendo attività commerciali e di servizi del territorio, che sono garanzia di fiducia, assistenza e qualità del rapporto umano”.