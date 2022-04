Per migliaia di tortonesi (specie lavoratori) che ogni giorno vanno e vengono da Alessandria, si preannuncia un anno di disagi. Dovranno, infatti percorrere qualche Km in più e in più tempo, ma poteva andare sicuramente peggio se il primo progetto originale presentato da RFI che prevedeva lo sgombero di alcune famiglie e il passaggio tra le case, fosse andato in porto.

Per fortuna è intervenuto il Comune di Tortona che ha presentato un progetto alternativo alle Ferrovie, cioé quello attuale, che prevede una nuova strada che costeggia la linea ferroviaria (a destra nella mappa in alto) e l’allargamento di una strada esistente (quella in basso in orizzontale) per poi immettersi nell’ultimo tratto (a sinistra sulla mappa) già largo perché percorso dai Tir.

Il Comune ha provveduto all’esproprio dei terreni e alla realizzazione del progetto che poi è stato dato ad RFI che a sue spese ha provveduto ai lavori. Il cavalcaferrovia dovrà essere abbattuto e poi ricostruito più largo perché i treni ad alta capacità (e velocità) hanno bisogno di maggiore spazio rispetto a quello attuale.

Il progetto della modifica della viabilità è in itinere da alcuni anni e adesso vedrà la luce.

E’ prevista per venerdì 15 aprile, cioé dopo domani, la chiusura del tratto della Strada Regionale 10 per Alessandria in prossimità del cavalcaferrovia nel territorio della frazione Torre Garofoli, con l’istituzione della viabilità alternativa.

Nell’ambito dei lavori del Terzo Valico per la tratta Pozzolo-Tortona realizzati da COCIV, infatti, è prevista la demolizione e successiva ricostruzione del cavalcavia ferroviario in località Cascinotti Fornace, con una previsione per la durata dei lavori di circa 12 mesi ma non è escluso che potrebbero anche essere qualcuno in più in caso di intoppi e problemi.

E’ stato per questo individuato un percorso alternativo di 2,3 km che consentirà il transito da e per Alessandria: si tratta di una deviazione provvisoria costituita da un tratto di viabilità già esistente (strada Gerola), della lunghezza di 1 km, e di un secondo tratto realizzato nei mesi scorsi di 1,3 km che attraversa il tracciato della ferroviaria e procede in affiancamento alla stessa sul lato est. La nuova strada prevede un limite di velocità di 50 km orari con un maggiore rallentamento all’altezza delle due curve che interessano il tracciato.

Nella mappa in alto La viabilità provvisoria sulla SR 10: in giallo il tracciato della deviazione da e per Alessandria, in rosso il tratto chiuso al traffico per i lavori. In azzurro l’accesso consentito ai residenti e per raggiungere le attività presenti in zona. Sotto i due tratti di strada: quella nuova costruita per l’occasione e quella già esistente.