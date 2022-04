Ieri, nel tardo pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia di Imperia hanno arrestato in flagranza di reato C.D., trentatreenne, dianese, già noto alle Forze di Polizia per i suoi trascorsi.

I Carabinieri della Sezione Operativa del capoluogo, nel corso di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dianese dell’arrestato, hanno rinvenuto 12 grammi di cocaina, circa 7 grammi di hashish, denaro contante e vari oggetti utilizzati per il confezionamento della droga.

I Carabinieri sono giunti al giovane grazie all’intensificarsi dell’attività informativa e del controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale di Imperia in occasione del fine settimana, ulteriormente potenziata in vista dell’approssimarsi della stagione estiva.

C.D. è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, in attesa del giudizio di convalida.

