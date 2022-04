Il dottor Giorgio Musiari, Tortonese, era conosciuto in tutta la provincia di Alessandria, perché è stato medico sportivo nell’Alessandria Calcio, nella valenzana e in molte altre squadre, ma a Tortona era conosciuto soprattutto perché era “Il medico dello sport” e ogni bambino o ragazzo che aveva necessità di praticare sport ad un certo livello doveva recarsi da lui, in via Galileo Galilei, nella ex sede del Distretto dell’ASL a fianco del cinema Sociale dove lui lavorava.

Tanti lo ricordano così e tanti saranno dispiaciuti per la sua scomparsa. Giorgio Musiari, infatti, è deceduto ieri all’età di 71 anni. Era originario della provincia di parma ma si era trasferito a Tortona e qui ha trovato la sua dimensione professionale: era specialista in anestesia e rianimazione, medicina dello sport e terapia del dolore ed ha lavorato molti anni all’ospedale di Tortona.

Molti però se lo ricordano come assessore alla cultura e allo sport nella Giunta – Berutti nei primi anni duemila. Un incarico prestigioso a cui evidentemente Musiari teneva, tuttavia, l’impressione che abbiamo sempre avuto è che preferisse il suo mestiere di medico sportivo piuttosto che quello di amministratore.

Un ruolo quello di assessore esponente di Forza Italia, che forse svolgeva quasi con nonchalanche, come se fosse un “di più”. Tanto sorrideva nella sua professione, tanto era serio nel ruolo di assessore. Siamo andati a cercare in archivio le immagini scattate oltre 15 anni fa durante il suo mandato negli eventi ufficiali con la stampa ma non ne abbiamo trovato una col sorriso, mentre chi lo conosceva bene sa che Giorgio era sempre pronto alla battuta, dotato di una verve ironica incredibile, talvolta così sottile che solo pochi erano in grado di comprenderla ma chi la capiva apprezzava la grande finezza del medico-assessore che sapeva trarre spunti per battute da ogni occasione.

Forse è anche per questo che ha lasciato un buon ricordo nei tanti tortonesi che hanno avuto il piacere di conoscerlo e sono molto dispiaciuti per la sua dipartita.

Domani, venerdì 22 aprile alle 14,30 presso l’Abbazia di Rivalta Scrivia si svolgeranno i funerali. Lascia moglie, figli e diversi parenti.