Prosegue la rassegna letteraria Quarta di copertina organizzata dall’Assessorato alla Cultura per far conoscere e scoprire autori e libri di valenza locale, regionale e nazionale. Dopo l’incontro con Daniela Piazza di inizio aprile, giovedì prossimo sarà la volta di Cristhian Scorrano.

Dalle ore 18,00 del 28 aprile la Biblioteca Civica (via Corte d’Appello, 12) ospiterà infatti l’autore di Mi hanno rapito gli zingari. Una storia vera (Khorakhanè ed.), che dialogherà con Gianni Siccardi e Ilaria Piccardi.

Il libro che sarà presentato a Quarta di copertina racconta la storia di Luigi, giovane italiano con pochi soldi e molti sogni nel cassetto, che è in viaggio attraverso i Balcani con la sua auto sgangherata per raggiungere il mare della Grecia. Finito invece dentro un fosso, in piena notte, su una mulattiera di campagna nella sconosciuta Macedonia, il mattino seguente si ritrova circondato da un folto gruppo di zingari: in trappola, appiedato e senza mezzi, non può fare altro che seguirli. Comincia così la sua permanenza a Shutka – sobborgo di Skopje in cui risiede la più grande comunità rom al mondo – che si protrae per quasi tre mesi.

Durante questo periodo “Luís”, come ha iniziato a farsi chiamare, si confronta con una variegata serie di personaggi: padri di famiglia, bambini che fumano, prostitute, cantanti, giovani transessuali, volontari, testimoni di Geova, viaggiatori, delinquenti, santoni e dervisci musulmani, è coinvolto in situazioni ambigue e grottesche, avventure comiche e tragiche, trovandosi faccia a faccia con la morte e l’amore. Una storia realmente accaduta, un diario di viaggio in cui le vicende narrate offrono spunti di riflessione e si intrecciano alla profonda maturazione del protagonista.

Quarta di copertina proseguirà con altri tre appuntamenti:

Giovedì 5 maggio – ore 18,00 – Sala Marescalchi, Castello del Monferrato

Bruno Geddo, La strada in salita. Trent’anni sul fronte umanitario con le Nazioni Unite, Albatros ed.

dialoga con l’autore Paola Casulli e Gigliola Fracchia

Venerdì 27 maggio – ore 17,00 – Salone Vitoli del Museo CivicoSergio Favretto, Quando l’arte incontra il diritto, Giappichelli Ed.

Giovedì 9 giugno – ore 18,00 – Biblioteca CivicaRenato Bianco, Le indagini di Assenzio, maresciallo di Stresa, Macchione Ed.

Dialoga con l’autore Gigliola Fracchia