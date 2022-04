Era andato in pensione da poco più di 12 anni, ma forse, la pensione non ha potuto godersela molto a lungo perché purtroppo non è più tra noi.

Ci riferiamo a Sergio Loi, docente di lingua greca e latina per tantissimi anni al liceo Classico “Giuseppe Peano” di Tortona, deceduto ieri all’età di 79 anni.

Loi è stato un grande professore, dotato di profonda cultura e tanta sapienza. Un uomo integerrimo che con la sua cultura ha saputo farsi molto apprezzare da tutti quegli studenti intelligenti che capivano perfettamente il modi lungimirante modo di agire.

Amava insegnare e soprattutto amava la cultura. Una delle sue frasi più importati è stata pubblicata dalla famiglia sul manifesto funebre appeso sui muri di Tortona: “…credo nella sete dell’anima tesa a plasmare la vita; neanche la morte la spegnerà…”.

Sergio Loi lascia la moglie Agnese, la figlia laura con Alessandro e diverse parenti.

Il rosario sarà recitato questa sera, martedì 19 aprile alle 19 nel duomo di Tortone mentre i funerali si svolgeranno doma ni, mercoledì 20 aprile alle 14,30 sempre in Duomo. Tortona, con la sua scomparsa perde un grande uomo di cultura.