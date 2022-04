Domenica 24 in sala Pessini un appuntamento sulla Costituzione con dialoghi e musiche del Cantafore .

E’ un viaggio in bicicletta, in Bassa Valle Scrivia, nei luoghi della Libertà. Una “storia” raccontata, a tappe, per eventi. Un pomeriggio del venticinque aprile insolito, organizzato dal Cantiere Cultura e dall’Anpi per vivere insieme un’avventura in bicicletta che unirà Castelnuovo con i luoghi della Resistenza passando per Gerbidi, Sale, Guazzora e la frazione Secco. Si arriverà a Palazzo Centurione per un ristoro offerto dalla locale sezione dell’Anpi e la consegna a tutti i partecipanti di una breve narrazione delle vicende belliche vissute. a Guazzora, Isola e Sale passando per le strade di campagna, visitando i cascinali e i luoghi della Resistenza. Il ritrovo è in piazza Vittorio Emanuele alle 14,30 e occorre registrare la propria presenza entro venerdì 22 aprile presso la Biblioteca o telefonando al numero 0131826754 oppure per mail biblioteca@comune.castelnuovoscrivia.al.it

Si tratta di valori che non devono essere dimenticati anche attraverso un viaggio in bicicletta per riscoprire la memoria di un Paese che deve essere sempre ricordata. Perché dalla sconfitta del fascismo ebbe origine la nostra Repubblica con la scrittura della Costituzione che è anche territorio, storia e vita quotidiana. “Ciò che i padri costituenti hanno inserito in questo testo è frutto della storia che avevano vissuto ed è ciò che ha permesso all’Italia di crescere in questi decenni. La nostra identità nazionale si è forgiata anche attraverso eventi storici cruenti e ha permesso alle nostre eccellenze di emergere e di affermarsi in tutto il mondo. Ecco perché la pedalata consente di tornare in alcuni luoghi simbolo per toccare con mano il significato del 25 aprile e di ciò che accadde nelle settimane precedenti.

E proprio sul tema della Costituzione l’appuntamento è per domenica 24 aprile in sala Pessini alle 21 con la presentazione del lavoro teatrale, “La Costituzione attraverso i princìpi”. Un cantastorie, qui definito “Cantafore” che presenterà un lavoro di analisi dei vari articoli della Carta, i concetti di Repubblica e democrazia, l’epopea del Risorgimento e della Resistenza, l’idea della libertà e del ruolo delle donne , l’incontro tra laici e cattolici , il “ripudio” della guerra e l’accoglienza dello straniero. Dialoghi inframezzati da canzoni popolari per avvicinare alla Costituzione con agilità e leggerezza.

Il programma

Domenica 24 aprile ore 21 sala Pessini “La Costituzione attraverso i princìpi”. Testi e musica del Cantafore

Lunedì 25 aprile ore 10 Santa Messa, ritrovo successivo al Monumento ai Caduti. Ore 14,30 ritrovo in piazza Vittorio Emanuele II partenza biciclettata “Sui luoghi della libertà.