Siamo spiacenti di comunicare che lo spettacolo IL SILENZIO GRANDE – previsto martedì 6 aprile 2022 presso il Teatro Civico di Tortona ma non andato in scena per un caso di positività al Covid-19 all’interno della compagnia – non sarà recuperato in questa stagione.

La data di riprogrammazione dello spettacolo è prevista nella stagione 2022/2023.

Per i possessori di un abbonamento si potrà assistere allo spettacolo di recupero con lo stesso tagliando (la data verrà comunicata più avanti).

Per i possessori di biglietto singolo, è possibile chiedere il rimborso direttamente in biglietteria del Teatro entro il 15 maggio 2022.

Per i biglietti singoli acquistati on line, Vivaticket invierà direttamente una mail per procedere con il rimborso, sempre entro il 15 maggio.

Per info: www.piemontedalvivo.it