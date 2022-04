Alla periferia di Tortona esiste una splendida area verde – il Parco dello Scrivia – che merita di essere più valorizzata e soprattutto più frequentata e proprio per questo motivo un gruppo di associazioni e volontari col patrocinio del Comune e grazie all’intervento finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e di alcuni sponsor hanno dato il via al progetto “Ambiente Scrivia” promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, Delegazione di Tortona, dal Gruppo FAI Giovani, dal CAI (Club Alpino Italiano) di Tortona, dalla Commissione CAI TAM (Tutela Ambiente Montano), da Franco Arcesati e Paolo Udina, con il sostegno della Fondazione Cassa Risparmio di Tortona.

Si tratta di una serie di articolati interventi che è stata presentata questa mattina, venerdì 8 aprile, dal Sindaco di Tortona Federico Chiodi, durante una conferenza stampa che si è tenuta presso la Sala Romita del Comune alla presenza del presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo.

“E’ forse la prima volta – ha detto il Sindaco di Tortona – che il Comune si occupa in maniera così massiccia con interventi dedicati alla valorizzazione del parco dello Scrivia – un ambiente importante e forse sottovalutato. Quando faccio vedere le immagini di questa zona a qualche ospite che arriva in città specie straniero, tutti rimangono stupefatti dalla bellezza di quest’area naturale. Anche per questi motivi il progetto che con entusiasmo il Comune ha deciso di aderire, è importate perché questa zona merita di essere più curata, più vissuta e più goduta dalla popolazione.”

Il progetto presentato oggi ha lo scopo di avvicinare i giovani alle bellezze naturali del nostro territorio e sensibilizzare tutti, enti e cittadini, sull’importanza di salvaguardare quell’area denominata appunto Ambiente Scrivia, cioè l’area golenale del torrente situata nei comuni di Tortona e Castelnuovo Scrivia, non a caso partner dell’iniziativa, che sarà raccontata attraverso le immagini di Franco Arcesati e Paolo Udina, raccolte nella mostra fotografica sensoriale “Ambiente Scrivia”, che sarà inaugurata con uno speciale evento venerdì 29 aprile, presso il Museo Orsi di Tortona, e successivamente, il prossimo autunno, diventerà una mostra itinerante presso le scuole primarie di primo grado del territorio, al fine di incuriosire i ragazzi e far loro conoscere la quantità di specie diverse che vivono il bosco e le sponde del torrente. Sono state fotografate, nel corso di un anno, sessanta specie di uccelli e venti tra ungulati, insetti, rettili, canidi, che rappresentano con la loro presenza l’unicità e la specificità del territorio.

Inoltre, in concomitanza con la mostra, Arcesati e Udina presenteranno il libro che raccoglie questi scatti: l’opera, che rappresenta anche un censimento delle specie che attualmente vivono lungo le sponde e nei boschi adiacenti il torrente Scrivia, sarà distribuita nelle librerie della città e della regione, e venduta in tutta Italia attraverso le piattaforme digitali. Il ricavato della vendita dei libri sarà totalmente utilizzato per intervenire, in accordo con la Provincia di Alessandria e il Comune di Tortona, in opere che andranno a migliorare l’Ambiente Scrivia, come punti di osservazione della fauna presente e cassonetti per i rifiuti realizzati con materiali ecosostenibili, ma anche telecamere installate nei punti di accesso del parco e la piantumazione di nuove essenze.