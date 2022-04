Ancora un bel successo per due giovani tortonesi che frequentano il liceo “Giuseppe Peano” di Tortona: sabato 9 aprile Niccolò Delsoldato e Umberto Bagnasco, della V Liceo Classico, sono stati premiati al Certamen Patristicum Viglevanense, organizzato dal Liceo Cairoli di Vigevano (PV). La prova consisteva nella traduzione in simultanea (senza l’ausilio del dizionario) e nel commento di un passo tratto dalle Confessioni di Agostino, proposto dalla commissione giudicatrice durante un collegamento via Meet.

Secondo il giudizio della commissione, presieduta da prof. F. Gasti, docente di Storia della Lingua Latina presso l’Università di Pavia, i nostri alunni si sono distinti per la sicurezza e la competenza con cui hanno analizzato e tradotto i brani loro proposti, in particolare Delsoldato, che ha conseguito il primo premio; di Bagnasco la commissione ha lodato il confronto filosofico tra la concezione del tempo di Agostino e quella di Seneca.

Gli alunni hanno dichiarato di avere molto apprezzato l’opportunità di lavorare su un autore che raramente è possibile approfondire nello svolgimento del programma scolastico; hanno inoltre trovato stimolante la modalità della prova, che ha consentito loro di sperimentare un

metodo di traduzione diverso da quello utilizzato normalmente durante le verifiche scritte e di dialogare con i membri della commissione sull’interpretazione dei testi nelle sue molteplici sfaccettature.