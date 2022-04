Prende il via oggi, 2 aprile, il Trofeo Primavera, regata di Ranking Zonale della classe Optimist organizzata dal Club del Mare di Diano Marina. Questo evento vedrà confrontarsi nelle acque del golfo della città degli aranci un centinaio di equipaggi, provenienti da tutta la Liguria e da altre regioni Italiane.

Spiega il presidente del Club del Mare, Attilio Norzi: “Il Trofeo Primavera è un evento storico per il nostro circolo che da quest’anno assume una valenza ancor più importante perché è diventata la prima regata di una challenge che vedrà i giovani velisti impegnati il prossimo fine settimana nello stesso golfo ma sotto la direzione del Club Nautico di San Bartolomeo. Una collaborazione che darà vita al Challenge del Golfo Dianese, una coppa messa in palio per chi otterrà il miglior piazzamento complessivo tra le due regate. La collaborazione con il sodalizio di San Bartolomeo prosegue ormai da anni: superando gli inutili campanilismi cittadini ci siamo resi conto che insieme possiamo lavorare meglio ed ambire a risultati importanti. Questo format, infatti, ci permetterà probabilmente di accedere fin dal prossimo anno ad un circuito interzonale, quindi nazionale, e a calamitare a Diano Marina e a San Bartolomeo centinaia di velisti provenienti da tutta Italia. Si tratta indubbiamente di un grande sforzo che affrontiamo con il sostegno del Comune di Diano Marina, della G.M. e dei nostri sponsor: Estetica Nefertari, Grand Hotel Principe e Limone Palace”.