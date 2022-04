La Giunta Comunale ha approvato il protocollo di collaborazione tra il Comune di Alessandria e “Abilitando onlus” – nella persona di Paolo Robutti, Presidente dell’Associazione -, ente non a fini di lucro che si pone l’obiettivo di concorrere a facilitare la vita quotidiana delle persone con disabilità, arrivando a colmare, anche grazie alla tecnologia, gap fisici e cognitivi.

La ‘mission’ di “Abilitando Onlus” è la promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità e di tutti i soggetti fragili. Anche attraverso il suo progetto “Abilitando Cultura”, l’Associazione si rivolge a tutti gli attori della cultura per promuovere la piena accessibilità di musei, luoghi culturali e della fruizione culturale in genere, in un’ottica di accessibilità ‘for all’.

Il Comune e l’Associazione intendono investire nella formazione del capitale umano-professionale per fare leva sull’eccellenza, svolgendo un ruolo privilegiato nella progressiva costruzione di un sistema integrato di relazioni territoriali ed internazionali sui temi della valorizzazione della ricerca.

Punto di partenza della partnership sarà la collaborazione in occasione dell’allestimento del classico shakespeariano “Sogno di una notte di mezza estate”, terzo appuntamento in cartellone per la stagione di prosa del Teatro Alessandrino organizzata dal Comune di Alessandria in collaborazione con Piemonte dal Vivo, che andrà in scena mercoledì 6 aprile con la regia di Jurij Ferrini. Lo spettacolo sarà reso accessibile anche ad un pubblico non vedente e ipovedente attraverso l’audiodescrizione. Si tratta di un servizio che rende “visibili” scene, costumi e movimenti degli attori, cioè quei particolari silenziosi ma spesso molto importanti che altrimenti non sarebbero percepibili al pubblico con disabilità visiva. Il servizio viene effettuato dotando il pubblico non vedente e ipovedente del Teatro Alessandrino di cuffie FM, collegate alla sala di regia. Da qui una voce narrante accompagna gli utenti lungo lo sviluppo narrativo dello spettacolo inserendosi nelle pause della recitazione. Il testo dell’audiodescrizione si integra con il copione teatrale, senza mai sovrapporsi ai dialoghi e alla colonna sonora. I cani guida sono ammessi in sala.

“Una collaborazione che ci aiuterà a utilizzare la tecnologia per coinvolgere nel miglior modo possibile nella vita cittadina chi è portatore di disabilità – dichiara il Sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco -. Tutti, alessandrini e visitatori, sono invitati ad andare alla scoperta, o alla riscoperta, di Alessandria e della sua offerta culturale, e nostro impegno è favorire e stimolare tale partecipazione, rendendo le proposte sempre più accessibili”.

“Si tratta di un momento importante all’interno di un percorso che vuole rendere Alessandria sempre più a dimensione di cittadino – commenta l’Assessore all’Innovazione Digitale, Cherima Fteita -. Alla base di iniziative come questa c’è la ferma volontà di rendere la fruizione delle esperienze culturali che arricchiscono la nostra Città compatibile con le esigenze di tutti”.

“La piena integrazione delle persone con disabilità passa anche attraverso il diritto alla cultura – sottolinea il Presidente di Abilitando Paolo Robutti -. La nostra Onlus non si occupa solo di inclusione scolastica ma, attraverso il suo progetto ‘Abilitando cultura’, all’accesso a mostre, musei e ultimamente anche a spettacoli teatrali. Abilitando mette a disposizione il proprio know how e la propria rete di contatti per migliorare e garantire i diritti delle persone con disabilità e garantire loro la giusta inclusione in ogni ambito sociale”.