L’avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata e il cambio di tariffazione (dalla Tari alla Tariffa puntuale) stanno facendo emergere una percentuale di utenti non iscritti a ruolo (i cosiddetti “fantasmi”), quindi sprovvisti dei contenitori domiciliari o della tessera personale per aprire i contenitori nel centro storico.

La conseguenza? Non solo non pagano la tassa sui rifiuti (e non la pagavano nemmeno quando c’era il vecchio sistema di raccolta stradale), ma abbandonano i loro rifiuti ovunque, a danno del decoro urbano e degli altri cittadini che la tassa la pagano, anche per loro!

“Per regolarizzare le posizioni – dicono a Gestione Ambiente – si sta effettuando un controllo incrociato tra la banca dati dell’ufficio anagrafe del Comune di Tortona e l’elenco iscritti di Gestione Ambiente, grazie al quale in pochi mesi sono già 400 le famiglie tortonesi individuate e contattate perché si mettano in regola: dovranno pagare gli ultimi 5 anni (i precedenti vanno in prescrizione).Ricordiamo che i nostri sportelli Tariffa si trovano in Ex Strada Statale 35 dei Giovi, 42 – c/o Sede Asmt e sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.00. Mentre, per ritirare contenitori e tessere, bisogna recarsi al nostro magazzino in Via Postumia, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.Parallelamente Gestione Ambiente e Amministrazione Comunale stanno attuando una serie di iniziative per individuare e sanzionare il più severamente possibile i responsabili degli abbandoni, attraverso controlli massicci del territorio, posizionamento di telecamere nei punti più strategici, collaborazione con i vigili.”