E’ stata sottoscritta nella giornata di oggi, giovedì 14 aprile la convenzione tra il Comune di Tortona e la Federazione Italiana Tabaccai per la promozione e la realizzazione del servizio di estrazione e stampa di certificati anagrafici presso gli esercizi associati. In sostanza sarà possibile, a breve, ottenere i certificati anagrafici come quelli di nascita, morte o di stato civile, anche presso le tabaccherie che aderiranno al servizio.

La FIT, Federazione Tabaccai Italiani, rappresentativa a livello nazionale di un network di oltre 44.000 esercizi associati, vanta una consolidata esperienza nell’erogazione di servizi all’utenza ed ha già aderito in diverse realtà territoriali a progetti di decentramento delle attività di rilascio delle certificazioni anagrafiche attraverso il coinvolgimento degli operatori economici della rete. Questi potranno avere accesso alla ANPR l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente è la banca dati nazionale che semplifica i servizi demografici, istituita dal Ministero dell’Interno per la riproduzione dei certificati. Gli esercenti potranno applicare un costo di 2 euro per il rilascio dei certificati (oltre alle imposte di bollo, qualora previste dalla legge).

La convenzione ha, per il momento, una durata di 24 mesi e il servizio sarà attivato per l’utenza verso la metà del mese di maggio.

“Si tratta di un altro modo per semplificare il più possibile l’accesso dei cittadini ai servizi pubblici – ha dichiarato il Sindaco Federico Chiodi – già da tempo esiste la possibilità di scaricare direttamente i certificati dal portale ministeriale dell’ANPR, un sistema ancora più pratico ed economico, ma che non è ancora alla portata di tutta l’utenza. Il supporto dei tabaccai consentirà anche di sgravare di parte del lavoro gli uffici comunali e fornire all’utenza un’alternativa all’accesso agli sportelli comunali, con il risultato di alleggerire le liste d’attesa e ridurre i tempi per ottenere i certificati. Ringrazio la FIT che per prima aveva proposto all’Amministrazione Comunale questa possibilità e tutti gli esercenti di Tortona che vorranno aderire”.