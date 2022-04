La Giunta del Comune di Voghera ha deliberato l’approvazione di un progetto di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto del fenomeno del gioco d’azzardo patologico.

Nell’ambito del progetto, il Comune di Voghera riceverà da ATS Pavia lo stanziamento di 13mila Euro, che verranno messi a disposizione per una collaborazione con la Cooperativa sociale “La Collina ONLUS”, in un percorso operativo di progettualità già messe in campo negli anni scorsi. Obiettivo dell’iniziativa è diffondere ed aumentare la consapevolezza legata ai rischi derivanti dal gioco d’azzardo focalizzando l’attenzione sulle ricadute sia psicologiche che sociali.

“Parliamo di un fenomeno preoccupante e sottostimato – commenta l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Voghera Federico Taverna – rispetto al quale è fondamentale una costante attività di prevenzione attraverso il valore di tutti gli attori che sul territorio possono dare tanto, come la Cooperativa sociale ‘La Collina ONLUS’. E’ un fenomeno che preoccupa anche in provincia di Pavia, con una spesa pro capite per il gioco d’azzardo elevata: per questo è importante per le Amministrazioni comunali, talvolta con competenze non esaustive, fare rete con le altre Istituzioni del territorio e con il mondo dell’associazionismo. Proprio in accordo con le Istituzioni sanitarie e con il Terzo Settore – continua Taverna – nei prossimi mesi lavoreremo sul tema, ragionando anche definitivamente su un regolamento complessivo che a Voghera ancora manca”.

Nell’ambito della realizzazione del progetto, è prevista la messa in scena presso il teatro Arlecchino di Voghera dello spettacolo Teatrale “Cambiamo gioco!”, mentre il lavoro di sensibilizzazione e ascolto verrà svolto, a partire dal 19 aprile 2022, con l’apertura di diversi sportelli sul gioco d’azzardo nei Comuni di Voghera, Varzi e Casei Gerola nei seguenti giorni e orari:

Piazza Italia. Di cui dalle 12:00 alle 13:00, colloqui individuali su richiesta, dalle 09:00:00 alle 12:00 apertura libera. Mercoledì dalle 14:00 alle ore 18:00 presso il centro intermedio “Baraonde”, via Rino Balladore, 4/A. Di cui dalle 14:00 alle 15:00, colloqui individuali su richiesta, dalle 15:00 alle 18:00 apertura libera.

Giovedì dalle ore 14:00 alle ore 18:00 presso gli uffici comunali di Varzi via Pietro

Mazza,4, – Di cui dalle 14:00 alle 15:00, colloqui individuali su richiesta, dalle 15:00 alle 18:00 apertura libera.