L’Istituto Toniolo, Ente Fondatore dell’Università Cattolica, e l’Associazione Amici dell’Università Cattolica ricorderanno il PROF. UGO ROZZO. Nato a Viguzzolo (AL) nel 1940, è stato un bibliotecario, bibliografo, storico e accademico.

Convittore a Milano del Collegio Augustinianum, si laureò in Lettere moderne all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Impegnato durante la giovinezza nella FUCI e poi nella redazione del Popolo Dertonino, dal 1963 al 1986 fu direttore della Biblioteca civica di Tortona.

Nel 1987 ottenne la cattedra di “Storia delle biblioteche” all’Università degli Studi di Udine, dapprima come docente associato e, dal 2001, come docente ordinario di “Storia del libro e della stampa”, ruolo che tenne fino al pensionamento avvenuto nel 2009. Partendo dalle ricerche di storia locale negli anni tortonesi, divenne apprezzato studioso e docente di storia del libro e della stampa, dedicando i suoi studi in particolare alla censura nell’Italia del Cinquecento e all’editoria religiosa. E’ mancato il primo Aprile 2020, vittima del COVID-19.

Una Borsa di Studio verrà consegnata ad una matricola dell’Anno Accademico 2021/2022, alla presenza del Comitato Diocesano Borse di Studio, dei famigliari e degli amici di Ugo.