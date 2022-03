Il caro bollette è un tema di grande attualità. Infatti negli ultimi tempi molte famiglie in Italia si trovano in difficoltà, alle prese con gli aumenti vertiginosi di luce e gas anche per le utenze domestiche. Le conseguenze della crisi economica si fanno sentire sempre di più, quindi sarebbe opportuno fare attenzione ai consumi mettendo in atto dei piccoli accorgimenti che ci permettono di risparmiare sulle spese da sostenere per le utenze domestiche di luce e gas. Ma come fare in maniera concreta ad avere la possibilità di contenere i costi delle bollette? Scopriamo alcuni consigli utili a questo proposito.

Scegliere il fornitore più conveniente

Qual è la migliore tariffa luce che possiamo scegliere per il nostro consumo in casa? È questa la domanda che si fanno molti, anche perché nel mercato libero esistono tante opportunità di scelta. Infatti uno dei modi più importanti per riuscire a pagare di meno è quello di scegliere il fornitore più conveniente per quanto riguarda le tariffe.

È possibile anche fare dei confronti online, per riuscire a stabilire quali sono le offerte più interessanti, per poi sceglierne una in linea con le nostre abitudini di consumo.

Per la luce in particolare esistono tariffe monorarie e biorarie. Le prime si adattano a chi passa molto tempo in casa, mentre quelle biorarie sono più convenienti per chi utilizza l’energia soprattutto di sera o nel fine settimana.

L’uso degli elettrodomestici

È importante usare in maniera opportuna gli elettrodomestici, specialmente quelli che consumano molta energia, come la lavatrice o la lavastoviglie. Bisognerebbe ricordarsi sempre di utilizzare questi apparecchi a pieno carico, per ottimizzare i consumi.

Inoltre è fondamentale scegliere gli elettrodomestici di classe energetica A+++, per poter risparmiare nel corso del tempo, in quanto questo tipo di elettrodomestici punta maggiormente all’efficienza energetica.

L’utilizzo del condizionatore e del riscaldamento

Una particolare attenzione dovrebbe essere dedicata al sistema di riscaldamento, cercando di non andare oltre una certa temperatura. In questo modo si ha la possibilità di non consumare in maniera esagerata.

Lo stesso discorso vale per il condizionatore. È importante in questo senso badare anche alla corretta manutenzione, tenendo sempre i filtri puliti e adottando anche il deumidificatore.

Il buon utilizzo dell’illuminazione

Per avere la possibilità di risparmiare è molto importante anche utilizzare bene l’illuminazione in casa. Ci sono alcune regole molto importanti anche da questo punto di vista. Per esempio dovremmo dare più spazio alla luce del sole, mantenendo le tapparelle aperte quando è possibile o aprendo anche le tende.

Potremmo rivolgere anche una maggiore attenzione, spegnendo le luci quando in una stanza non si trovano delle persone. Inoltre potremmo sostituire le lampadine tradizionali ad incandescenza con le lampadine a risparmio energetico. Molto importanti potrebbero essere in questo senso le lampadine a LED.

Non lasciare apparecchi in stand by

Forse alcuni non si rendono conto di come anche gli apparecchi lasciati in stand by possano consumare molto. È un’abitudine sbagliata quella di lasciare gli apparecchi elettronici non utilizzati in stand by, perché, anche se sembra una pratica banale, può incidere molto sui nostri consumi domestici.

Il problema si potrebbe facilmente risolvere utilizzando degli interruttori, in modo da staccare i vari dispositivi quando non li utilizziamo.

Anche l’uso consapevole del televisore potrebbe fare la differenza. Per esempio possiamo cercare di equilibrare in maniera adeguata i colori e la luminosità e possiamo utilizzare la funzione eco, in modo da ridurre i consumi in maniera molto facile.

L’uso consapevole del frigorifero

Il frigorifero dovrebbe essere distanziato di almeno 20 centimetri dalle pareti. Inoltre non dovremmo riempirlo eccessivamente e dovremmo ricordarci di non aprirlo in continuazione. La sua temperatura dovrebbe rimanere sempre intorno ai 6 °C.