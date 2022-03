Sono arrivati dal centro della Polonia per vedere come si trattano i rifiuti in Italia, più precisamente per approfondire alcune tecnologie “verdi” brevettate proprio a Tortona. Lunedì 28 marzo i Sindaci di Tomaszow Maszoviewsky e Jarocin sono stati ospiti di una ditta locale.

Conclusa la visita degli uffici a questa ditta, i due rappresentanti delle municipalità polacche si sono poi trasferiti a Santhià on provincia di Vercelli per visitare l’impianto di compostaggio e digestione anaerobica di quel luogo dove sono state applicate le tecnologie della ditta tortonese.

Una volta terminata la visita, la rappresentanza polacca ha soggiornato sul territorio tortonese e questa mattina, martedì 29 marzo, ha incontrato il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, accompagnato dal Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, per un saluto ufficiale.

“Incontrare i colleghi polacchi per parlare delle eccellenze del nostro territorio è stato per noi un’occasione lieta, specialmente in un momento come questo segnato dalla terribile tragedia della guerra sul fronte ucraino” ha commentato il sindaco Chiodi “Questo è l’aspetto più alto a cui può portare il confronto tra le Nazioni: lo scambio di conoscenza, di innovazione e di talenti. Queste sono le basi per costruire insieme un mondo migliore”.