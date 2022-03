Si intitola “La Collegiata di Novi Ligure: fede, storia e bellezza nel cuore della città”, ed é un libro edito da Puntoacapo Editrice, che si terrà in Chiesa Collegiata venerdì prossimo, 11 marzo, alle ore 18.

Interverranno Mauro Ferrari, (scrittore e poeta, direttore editoriale di Puntoacapo Editrice) e i sacerdoti diocesani don Fulvio Berti (novese, parroco di numerosi luoghi in Val Borbera, cappellano dell’Ordine di Malta e grande amico di don Franco Zanolli a cui dobbiamo gran parte dei restauri della Collegiata) e don Massimo Bianchi (presbitero della Comunità Pastorale “S. Teresa di Calcutta” di Novi Ligure, che raggruppa le tre antiche parrocchie del centro storico della città).

Dialogherà con l’autore il prof. Giovanni Caccia, scrittore e poeta, antichista e docente al liceo “Amaldi” di Novi Ligure.

Data la capienza dell’edificio, non è necessaria la prenotazione: sono solo richiesti greenpass “base” e utilizzo della mascherina.

Correlati