Maxi incendio ieri sera in un’abitazione nel comune di Brignano Frascata con ingenti danni e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che sono rimasti in piedi tutta la notta: prima per spegnere le fiamme, poi visto il forte vento che si era levato per controllare non si appiccassero altri incendi.

Tutto è iniziato nel tardo pomeriggio, verso le 18.30, quando i pompieri Tortonesi unitamente a due squadre di Alessandria, sono intervenuti nel comune di Brignano Frascata per un incendio di una casa indipendente di due piani. All’arrivo sul posto, i vigili del fuoco hanno accertato che l’incendio (le cui cause sono in fase di accertamento) interessava una porzione di tetto con annessa mansarda di circa 80 metri quadri.

Il tempestivo intervento ha evitato il propagarsi delle fiamme all’intera copertura ma i danni sono ingenti soprattutto al tetto e alla mansarda. L’immobile è stato dichiarato inagibile e gli abitanti, che per fortuna non hanno riportato alcuna lesione perché sono riusciti a mettersi in salvo, sono stati evacuati e costretti a trasferirsi altrove.

Sul posto Carabinieri di Garbagna e Sindaco di Brignano Frascata.