La tragica situazione che sta vivendo l’Ucraina rappresenta una gravissima crisi umanitaria. Il nostro Comune si è attivato per prestare aiuto ai profughi che arrivano in città, tramite il Servizio comunale immigrati.

L’ufficio, situato nella sede municipale di Piazza Dellepiane, assume quindi il ruolo di front office per le comunicazioni con chi ha bisogno di un sostegno. Il Servizio Immigrati è contattabile per qualsiasi informazione al numero 0143772240 nei giorni di martedì dalle 9,30 alle 12,30 e giovedì dalle 14,30 alle 17,30 ed è in grado di fornire il primo supporto a chi si trova in difficoltà.

È altresì possibile contattare l’Ufficio Urp al numero 0143772277.

Inoltre è stato creato un apposito indirizzo mail: emergenzaucraina@comune.noviligure.al.it al quale inviare comunicazioni.

Sul sito della Regione Piemonte collegandosi al seguente link https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/emergenza-umanitaria-ucraina-avviso-pubblico-per-laccoglienza-dei-profughi è anche possibile offrire la propria disponibilità a ospitare famiglie ucraine in fuga dal proprio Paese.