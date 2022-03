Ha preso il via il progetto “Il Paese di Pontecurone per l’Ucraina” con lo scopo di aiutare un popolo martoriato dalla guerra.

Il gruppo è formato da Don Loris, dagli infermieri professionali Piera Neve e Nicola Leone dal medico ed ex sindaco Rino Feltri medico e Sofia Kruk interprete.

“Ci siamo imbarcati, in tutti i sensi, alle 12.20 su un pullman di 65 posti – dicono i partecipanti – la destinazione che raggiungeremo verso le 2 di questa notte è Paregsurany al confine tra Ungheria e Ucraina. Domani, secondo il programma, dalle 14 inizieremo ad accogliere 40 bambini a gruppi di 5 più due famiglie per altre 8 persone. Si tratta di bambini in gran parte malati oncologici, che verranno portati probabilmente in una struttura di Trieste. Uniti nella carità, come diceva il nostro don Orione!”

Un plauso all’Associazione a ai volontari che si sono attivati per aiutare chi ha veramente bisogno in questo terribile momento.