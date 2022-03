SABATO 12 MARZO

Tortona: Camminata per le vie della città, ore 10/12:30 partenza e arrivo Palazzetto “Uccio Camagna” di corso Alessandria

Tortona: alle 17.30 presso il Ridotto del Teatro Civico si terrà il formato “Due o tre cose che so del Teatro” con il sottotitolo di “A tu per tu”, si dialogherà, sempre con Davide Cioffrese dell’Università di Pavia, sui due prossimi spettacoli della stagione, ossia “Il nodo di Johanna Adams” e “Coppia aperta quasi spalancata” di Franca Rame e Dario Fo, in scena rispettivamente il 14 e il 22 marzo.

Tortona: fino al 19 aprile a Palazzo Guidobono, in piazza Arzano mostra: “Ritratti, autoritratti, figure: donazioni in mostra a Palazzo Guidobono” Orario: sabato e la domenica dalle ore 16 alle 19 ingresso consentito con green pass rafforzato e mascherina

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

DOMENICA 7 MARZO

Tortona: alle ore 17 al teatro civico “Lordur” spettacolo teatrale realizzato con il Patrocinio della Città di Tortona e il contributo di CIAL (Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio), COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica), COREPLA (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica), COREVE (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggio in Vetro

Tortona: fino al 19 aprile a Palazzo Guidobono, in piazza Arzano mostra: “Ritratti, autoritratti, figure: donazioni in mostra a Palazzo Guidobono” Orario: sabato e la domenica dalle ore 16 alle 19 ingresso consentito con green pass rafforzato e mascherina

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Avolasca: ore 15 area Pro Loco polenta, salamini e uova – in caso di maltempo l’evento sarà annullato