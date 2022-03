Un incendio che inizialmente, secondo le segnalazioni avrebbe dovuto essere solo di sterpaglie, si è rivelato invece qualcosa di molto più grosso. E pericoloso.

E’ accaduto oggi pomeriggio, venerdì 11 marzo, in un cortile in via Sorelle Carena a Molino dei Torti. I pompieri tortonesi una volta sul posto hanno visto che le sterpaglie che effettivamente bruciavano avevano raggiunto un vecchio autocarro in disuso parcheggiato sull’aia sul quale erano stoccate masserizie, gomme e altro materiale infiammabile.

I Vigili del fuoco hanno lavorato oltre tre ore per domare l’incendio che per fortuna non ha raggiunto le abitazioni circostanti.