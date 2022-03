Gestione Ambiente è lieta di presentare lo spettacolo teatrale LORDUR! Che fifa quei rifiuti, che andrà in scena al Teatro Civico di Tortona domenica 10 aprile 2022 alle ore 17.00, con il Patrocinio della Città di Tortona e il contributo di CIAL (Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio), COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica), COREPLA (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica), COREVE (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggio in Vetro).

Portato in scena dalla Compagnia Teatrodaccapo, lo spettacolo ci condurrà nel mondo della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti, attraverso una strabiliante avventura tra fiaba e realtà. Dedicato ai bambini dai 6 anni in su, farà divertire e riflettere anche gli adulti.

È possibile prenotarsi presso la biglietteria del Teatro Civico in Via Ammiraglio Mirabello 3, aperta al pubblico dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

La Storia

La TERRA sta fuggendo dal Re dei rifiuti, lo spregevole LORDUR.

Tra i due, anche questa volta, scoppia una lite e la terra prima di soccombere lascia un messaggio con una richiesta di aiuto.

Un giorno, AGO e FILO, due buffi esploratori, trovano quel messaggio e decidono di seguirvi le indicazioni contenute, per liberare la Terra dalle grinfie di Lordur.

Lungo la strada incontrano e diventano amici di: FILISETTA il Filo d’Erba, SASSONE CUORETENERO, MARTINO Coniglio Ballerino, estrosi portavoce dei Regni Vegetale, Minerale e Animale.

In questi incontri strabilianti, ognuno di loro consegna una serie di oggetti che in seguito permetterà ai due esploratori di costruire TRITORINA, la MACCHINAMANGIARIFIUTI.

L’avvio della macchina, impiegata per “mangiare” l’immondizia ma in modo rigorosamente differenziato, porta alla sconfitta di Lordur.

Come risultato della trasformazione dei rifiuti, Tritorina regala agli stupefatti avventurieri del terriccio, un vaso e un meraviglioso fiore.

La Terra è salva e può tornare a vivere libera da Lordur.

Ago e Filo fanno ritorno a casa, fieri e felici, di aver vissuto una tanto straordinaria… esploravventura!