Un grave incidente stradale di cui vedete un immagine dell’elisoccorso appena intervenuto in alto, si è verificato questa mattina, lunedì 14 marzo, poco dopo le sette nel Comune di Casalnoceto lungo la strada provinciale per Rivanazzano. Si è trattato di uno scontro frontale fra due automobili con due persone ferite, fra cui, a quanto pare una donna trasportata in gravi condizioni con l’elisoccorso all’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria dov’è stata ricoverata in prognosi riservata.

Un’ambulanza, invece, ha trasportato l’altro ferito, meno grave, al pronto Soccorso dell’ospedale.

L’incidente stradale si è verificato a breve distanza dal grave incidente stradale avvenuto una decina di giorni fa nel quale sono rimasti feriti 4 lavoratori.

Lo schianto ha creato code sulla provinciale anche a causa dei detriti rimasti sulla strada e di una delle due auto, mentre la seconda è finita nel fosso.

Sul posto i Vigili del fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno estratto i due occupanti dagli abitacoli delle vetture e collaborato coi carabinieri.