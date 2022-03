Domani 15 marzo 2022 ore 16.30 nel Teatro dell’Opera il giornalista, critico e storico della musica Dario Salvatori presenta il libro: Il Salvatori 2022 Il Dizionario della canzone internazionale (Iacobellieditore). Partecipa Freddy Colt. L’incontro è stato inserito nel programma di formazione dei docenti e dei giornalisti. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili con Green Pass (rafforzato) e mascherina FFp2.

Dice Dario Salvatori della sua opera:” Un lavoro che è iniziato nel 2013 e che credo sia uno strumento interessante per molti show, molti addetti ai lavori o appassionati.”

Il Salvatori. Oltre ventimila schede di canzoni e per ognuna titolo, autori, anno di pubblicazione, tutti gli interpreti che l’hanno registrata. Più un ampio commento storico-critico. Canzoni di tutti i tempi e di ogni nazionalità, che vanno a formare un dizionario di una vastità enorme. La prima opera reference ad abbracciare l’intero ciclo della musica registrata, toccando anche brani del Seicento e Settecento. Un dizionario utile come strumento di consultazione ma anche un appassionante libro di lettura. Un viaggio attraverso le canzoni che hanno cambiato la nostra vita.

Un viaggio che per il Salvatori 2022 viene possentemente contestualizzato attraverso una dettagliata analisi sul rapporto tra il mondo della musica e la pandemia. “ Il mercato della musica è cresciuto durante la pandemia” Scrive Dario Salvatori “ E’ come se in questi due anni così complicati si sia conclusa la transizione digitale del mercato musicale italiano e i consumatori di tutte le età abbiano finalmente abbracciato le offerte online….. A fronte di questo il settore registra 250 mila famiglie impoverite, con 700 milioni persi e 1,5 miliardi dell’indotto. Per non parlare dei 400 mila posti di lavoro a rischio…” Oggettive riflessioni sul mercato, sui generi e sui format e sull’evoluzione dell’ascolto e degli ascoltatori, che ne sanciscono ancora una volta l’originalità dell’opera, la sua profonda documentazione.

La prima edizione del dizionario risale al 2014. Divenne subito un appassionante volume , che ripercorreva la storia della musica attraverso canzoni di tutti i tempi e nazionalità in un percorso critico e storiografico che trasmetteva la passione e la grande professionalità di chi scrive. In una struttura enciclopedica che si legge come un piacevole romanzo vengono evidenziati anche gli aneddoti e i percorsi artistici di grandi personalità ma anche di figure meno appariscenti alla ricerca della canzone che merita anche se rimasta poco nota al grande pubblico.

Opera unica nel panorama musicale, non è un lavoro destinato solo a collezionisti e appassionati ma a un pubblico vasto che vuole scoprire qualcosa di nuovo su canzoni a cui sono legati indelebili ricordi e che hanno segnato momenti importanti. Ogni scheda è accompagnata da un sintetico giudizio rappresentato dai “pallini” in testa alla scheda (metodo largamente utilizzato nei quotidiani o riviste), la cui attribuzione va contestualizzata e tiene conto di diversi parametri. ( Dalla presentazione)

“Ci troviamo in un momento d’oro per la musica: se ne produce, distribuisce e ascolta più di quanto sia mai successo” Commenta Salvatori. “La prova che nonostante le mode, i cambiamenti e le evoluzioni tecnologiche, le canzoni ormai dematerializzate e rese “fluide”, “liquide”, sopravvivono e continueranno ad esistere.” (Dario Salvatori per Spazio50)

Dario Salvatori, giornalista, critico, storico della musica. Ha pubblicato oltre quaranta libri fra saggi, biografie, reference book e pamphlet. In Rai dalla fine degli anni Sessanta, ha tenuto a battesimo centinaia di cicli radiofonici. In Tv ha lavorato molto con Renzo Arbore (L’Altra Domenica, 1976; Quelli della notte, 1985; Meno siamo meglio stiamo, 2005), oltre a numerosi programmi di cui è stato autore e conduttore, fra cui la lunga serie Famosi per 15 minuti. Attualmente conduce in radio Il Mattino di Radiouno.

Venerdì 18 marzo ore 19.00 “Aspettando la Milano Sanremo” in collaborazione con la Sanremese Ciclistica 1904 Beppe Conti presenta i suoi libri: “ Ciclismo. Gloria e tragedie. Le imprese e i drammi di un’epopea sportiva (Diarkos) e “Dolomiti da leggenda” (Reverdito). Partecipa Gianni Modena. Ospite d’onore sarà Alessandro Petacchi.