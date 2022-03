Puntare sulla brand identity è diventato una linea di direzione da seguire per le aziende che vogliono ottenere successo dalla loro attività. È una strategia che si rivela molto importante anche per tenere testa alla concorrenza. Potrebbe essere la mossa vincente perché un marchio che si differenzia per la sua autorevolezza è capace di far leva su quelle caratteristiche comunicative ed emozionali che spingono i clienti a scegliere un determinato brand. Tutto infatti è in funzione dello strutturarsi come un elemento solido e chiaro agli occhi del pubblico di riferimento. Ma cerchiamo di comprendere di più soprattutto sulla percezione del brand che ha il target, per capire come possiamo riuscire ad impostare una strategia vincente.

Come il brand viene percepito dal pubblico

Un’agenzia marketing a Milano sicuramente ci potrà rendere più consapevoli di come il brand viene percepito dal pubblico di riferimento. Ci sono vari fattori da considerare in questo senso. Il primo di essi è costituito dalla brand awareness, che si può definire come il livello di notorietà del marchio nel suo settore di riferimento. Il secondo fattore è rappresentato dalla brand reputation, ovvero il modo in cui ci si propone nei confronti del pubblico.

Il terzo elemento, invece, è costituito dalla brand image. Potrebbe sembrare soltanto una ripetizione dei concetti che abbiamo delineato precedentemente, ma in realtà questo fattore è davvero essenziale, perché si traduce di fatto nelle modalità attraverso le quali le persone percepiscono un marchio anche dal punto di vista delle scelte basate sulle emozioni.

Lavorare su questi tre aspetti consente di impostare una giusta percezione del marchio, costruendo una brand identity aziendale adeguata alle aspettative di successo. Tutto ciò non va trascurato, perché può portare a dei vantaggi da non sottovalutare. Ecco quali sono questi vantaggi di cui stiamo parlando.

I vantaggi della costruzione della brand identity

È indiscutibile il fatto che fare la differenza nell’ambito così concorrenziale a cui il mercato ci espone attualmente può essere davvero molto importante per chi vuole portare avanti il proprio business. Soprattutto per esempio il rivolgersi ad un’agenzia di marketing specializzata potrebbe portare ad impostare un piano anche che abbia come obiettivo finale quello di rafforzare la presenza online.

Quindi impostando una giusta strategia si conseguono vantaggi immediati, come il mostrarsi nel proprio valore, nella propria originalità e nella propria unicità. Con le giuste tecniche si può riuscire a creare un rapporto di collegamento profondo con il pubblico, infondendo fiducia.

Soprattutto ciò che conta è un legame diretto che contribuisce ad alimentare il processo di fidelizzazione.

Gli elementi che definiscono la brand identity

Ma la brand identity non è un concetto che può essere affrontato senza le giuste conoscenze. Infatti si propone come un concetto altamente complesso che è costituito da numerosi fattori. Basti pensare per esempio al nome, che non deve essere uno qualsiasi, ma deve essere qualcosa capace di comunicare un messaggio chiaro ed unico. Ecco perché le agenzie specializzate propongono anche un percorso di brand naming, in cui tenere conto della creatività.

E poi pensiamo al logo, che è quell’elemento che permette al pubblico di riconoscere al volo un marchio. Il logo nelle sue caratteristiche, come il colore, il font e le forme, deve essere in linea con l’identità del brand.

Per definire tutti questi elementi si deve partire dal cercare e assumersi la responsabilità di un’identità aziendale, facendo riferimento a delle linee guida che gli analisti competenti forniscono per guidare all’identificazione di alcuni elementi che non devono essere trascurati.

A partire dalla personalità per finire nella relazione e nella rappresentazione di se stessi a livello aziendale, si deve cercare la strategia più adeguata verso il successo.