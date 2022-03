Dopo quasi due anni fra parentesi, finalmente torniamo ad incontrarci! L’Associazione Culturale Viguzzolese, in collaborazione con l’istituto Comrpensivo di Viguzzolo, organizza nella Sala Consigliare del Comune per sabato 2 aprile alle ore 16, un incontro per ascoltare le esperienze dei docenti di tutto l’Istituto Comprensivo durante l’emergenza sanitaria.

L’evento sarà trasmesso anche in streaming sui nostri canali social Facebook e YouTube. Sarà possibile per chi lo desiderasse rinnovare il sostegno alla nostra Associazione.