Domenica 20 ritorna dalle ore 7,00 alle ore 19,00 a Casale Monferrato si terrà la colorata e profumata Fiera di marzo nel verde dei giardini adiacenti piazza d’Armi e più precisamente in Viale Beretta, dove ci saranno i banchi di vivaisti e fiorai, e Viale Crispi, con gli alimentari e non alimentari.

In piazza d’Armi, invece, sarà ancora possibile divertirsi con il sempre apprezzato Luna park.

Come ha ricordato l’assessore Giovanni Battista Filiberti, «Dopo due anni, finalmente i nostri giardini tornano ad animarsi con gli attesi banchi della Fiera di marzo: un appuntamento sempre molto apprezzato, così come il Luna park, da un pubblico di tutte le età. Invitiamo quindi tutti a non perdere l’occasione per trascorrere qualche ora in allegria e fare ottimi acquisti!».

