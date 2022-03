Il Parco del Torrente Scrivia alla periferia di Tortona è un’importante realtà e una vasta area verde che merita di essere valorizzata.

Per questo motivo la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona ha deciso di concedere un contributo al progetto di valorizzazione predisposto del Comitato FAI di Tortona per “Ambiente Scrivia” – progetto interdisciplinare di educazione e comunicazione ambientale dedicato al territorio tortonese ideato da FAI Delegazione di Tortona, Gruppo FAI Giovani di Tortona, CAI sezione di Tortona e Commissione CAI TAM Tortona (Tutela Ambiente Montano).

Il progetto si articola in diversi interventi e prevede un concorso fotografico rivolto ai giovani dai 10 ai 25 anni, dal tema “In-natur-Al” per immortalare tramite smartphone, tablet e macchine fotografiche le sensazioni raccolte in Ambiente Scrivia; una mostra fotografica sensoriale con le immagini raccolte in Ambiente Scrivia da Franco Arcesati e Paolo Udina che sarà poi itinerante nelle scuole primarie di primo grado per far conoscere le quantità di specie diverse che vivono il bosco e le sponde del torrente nell’arco dell’anno e la realizzazione di un libro fotografico a cura di Franco Arcesati e Paolo Udina con gli scatti raccolti in Ambiente Scrivia.