La macchina organizzativa della Fiera della Candelora, chiamata anche Fiera della Rovere, la più antica della Liguria, che avrebbe dovuto svolgersi il 2 e 3 febbraio scorsi, prosegue spedita verso le date – confermate – di sabato 2 e domenica 3 aprile.

A San Bartolomeo al Mare prendono via via forma planimetria degli espositori e programma degli eventi, per offrire a residenti e turisti un weekend interamente dedicato alla produzione tradizionale locale.

“La scelta della data della manifestazione è diventata strategica non solo per allontanarsi dal periodo di picco della quarta ondata della pandemia, ma anche perché il 31 marzo – con ogni probabilità – cesserà lo stato di emergenza e la Fiera segnerà la ripartenza per le attività commerciali e turistiche di San Bartolomeo al Mare”, dichiara Davide Salerno, Assessore al commercio.

Probabilmente aprile aprirà le porte a un clima ancora più mite che – si spera – renderà ancora più piacevole il weekend dedicato alla Fiera. Tutto va nella direzione e nello spirito di un ritorno del grande pubblico tra le vie di San Bartolomeo al Mare, con quasi un terzo di superficie del centro cittadino occupato dalla Fiera, a cui parteciperanno commercianti ambulanti, aziende agricole, artigiani, hobbisti, stand enogastronomici e banchi di street food. Non mancheranno intrattenimenti, attività per famiglie e liturgie che ci ricorderanno il piacere di stare insieme nei giorni di festa.

L’appuntamento con gli espositori e le attività ricreative è per sabato 2 e domenica 3 aprile, dalle 8.30 alle 19.00 mentre lo street food sarà aperto sia a pranzo che a cena nelle due giornate di fiera.