Inizia sabato 19 marzo una serie di seminari di approfondimento dell’opera pittorica di Giuseppe Pellizza da Volpedo, ideati e tenuti dal professor Ettore Cau, presidente fondatore dell’associazione Pellizza.

I seminari, a ingresso gratuito, si svolgono il sabato alle ore 17 a Volpedo presso il Museo didattico in piazza Quarto Stato. Per permettere l’organizzazione degli incontri è raccomandato prenotare la partecipazione a ciascun seminario a info@pellizza.it o WhatsApp 348.0515481 o voce 338.5633056, contatti utili anche per qualsiasi informazione.

I temi della prima serie di incontri sono:

— 19 marzo: Le fonti: scrittura e oralità– 2 aprile: Il geometra Felice Abbiati e l’inventario Palmana– 9 aprile: Piazza di Volpedo e Paesaggio dell’Appennino

Seguiranno:

— Riflessioni vecchie e nuove su Quarto stato— La “glorificazione” del Sole: luoghi e immagini– Il Penice di Pellizza e l’automobile– Tra Pellizza e Barabino: i misteri del doppio Idillio— Rilievi e appunti su alcune opere minori