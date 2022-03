Questa notte, martedì 15 marzo, alle ore 00,30 circa i Vigili del Fuoco di Alessandria sono intervenuti in via Vecellio Tiziano ad Alessandria per incendio di un alloggio in una palazzina di tre piani fuori terra.

Giunti sul posto, la squadra ha spento l’incendio che ha coinvolto alcuni arredi dell’appartamento. A seguito del fumo prodotto dalla combustione risulta coinvolta una persona che, soccorsa, é stata affidata al personale 118.

Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono protratte per due ore circa.

Si stanno valutando le cause del rogo e l’alloggio è stato interdetto all’utilizzo. Sul posto Polizia Locale.–