È arrivata a destinazione, dai parenti in Francia, la famiglia ucraina in fuga dalla guerra che la scorsa settimana era rimasta in panne lungo l’autostrada in prossimità di Tortona che vedete nella foto in alto coi bimbi finalmente sorridenti lontano dalle bombe e dalla morte.

Allertati, i Carabinieri, il C.I.S.A. e il Comune di Tortona, avevano attivato la rete di volontari e associazioni del terzo settore e si sono immediatamente presi cura della famiglia con quattro figli minorenni e due cagnolini.

“Vorrei ringraziare di cuore tutte le persone che a vario titolo hanno prestato il loro aiuto gratuitamente in questa vicenda: chi ha recuperato l’automezzo in autostrada con il carroattrezzi e valutato il guasto del mezzo, chi ha messo in contatto il C.I.S.A. con le persone che hanno accompagnato la famiglia dai parenti in Francia. Due padri di famiglia del milanese che mettendo a disposizione il proprio tempo ed un automezzo hanno dimostrando un atto di grande generosità e, la Fondazione Uccio Camagna che si è fatta carico delle spese vive del trasporto” commenta il Direttore del C.I.S.A. dott.ssa Maria Teresa Zambosco.

“La Città di Tortona, le sue istituzioni, il terzo settore e tutti i volontari hanno dato prova, ancora una volta, della propria capacità di fare rete per il raggiungimento di risultati importanti” conclude il Presidente Parlati.