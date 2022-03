I bimbi stanno bene, sono stati accolti dal personale sanitario ed hanno ricevuto le prime cure richieste.

Il gruppo di volontari, composto da Don Loris Giacomelli, Rino Feltri, Nicola Leone e Piera Neve, è rientrato nel pomeriggio a Pontecurone.

Vogliamo ringraziare in modo particolare: Dott.ssa Raffaella Guagnini, per la consulenza e la fornitura di farmaci pediatrici; Tiziano Campioni e Valentino D’Amico per il trasporto ed il recupero dei volontari a Bologna; Anna Maria Arpeggi e Valentino Garioni per l’organizzazione pre partenza; La ditta Ortidoro, che ha donato la frutta per i bambini. Infine, un ringraziamento a tutti i pontecuronesi che hanno fatto sentire il loro affetto e la loro vicinanza a centinaia di chilometri di distanza. Nel piccolo gruppo di volontari c’era tutto Pontecurone. Grazie di cuore

Il paese di Don Orione per l’Ucraina