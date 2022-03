Dopo iri sera, anche oggi, domenica 27, la facciata del Palazzo Civico di Imperia si illuminerà di blu per il Trentennale del Servizio di Emergenza Territoriale 118. Il sindaco Claudio Scajola ha accolto, così come molti altri primi cittadini in Italia, l’appello del comitato promotore e dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) di colorarsi come segno di gratitudine per l’impegno costante a tutela della comunità da parte del 118.

