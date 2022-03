’Amministrazione Comunale di San Bartolomeo al Mare ha ricevuto nei giorni scorsi i ringraziamenti ufficiali della Comunità della Bucovina, il cui centro principale è Chernivtsi, a seguito dell’imponente aiuto raccolto e consegnato da volontari, coordinati dal Dott. Antonello Martini e dalla Protezione Civile.

“Il merito del successo di questa iniziativa è completamente da ascrivere al Dott. Martini – spiega il Sindaco di San Bartolomeo al Mare, Valerio Urso – il quale è riuscito a raccogliere medicinali, coperte, vestiti, torce e molto altro, ed è poi andato a consegnarli personalmente, attraversando mezza Europa. È a lui che vanno i ringraziamenti, non solo da chi ha ricevuto e distribuito in loco, ma anche da tutti noi, che grazie a lui siamo riusciti a fare la nostra piccola parte”.

Ai ringraziamenti della Comunità della Bucovina si sono aggiunti quelli di alcune ONG tra cui “Cuore in Fiore”.

Correlati