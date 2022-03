Al via “Festa della mamma 2022 – La vetrina più bella”, concorso a premi promosso dal Comune di Bordighera nell’ambito delle iniziative per la ricorrenza che nacque proprio nella città delle palme, per volontà del Senatore – allora Sindaco – Raoul Zaccari.

Tutti gli operatori (commercianti, artigiani, società di servizi) del Comune di Bordighera la cui attività abbia un affaccio sul fronte strada sono invitati ad allestire una vetrina a tema; la partecipazione è gratuita ed offre l’opportunità di vincere uno dei tre premi in denaro:

– 1° premio: 500 euro

– 2° premio: 300 euro

– 3° premio: 150 euro

Per aderire all’iniziativa è necessario far pervenire il