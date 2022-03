Sono arrivate ben 338 domande, in seguito all’avviso pubblico sul contributo affitti. Attualmente le domande risultano in fase di istruttoria per vagliare tutte quelle che possono essere considerate ammissibili. L’Amministrazione Comunale di Voghera continua a tendere la mano nei confronti delle famiglie bisognose, che possono così accedere ai contributi messi a disposizione.

“Il budget totale ammonta a 173.000 € e sarà assegnato in base alla graduatoria delle domande ammesse – sottolinea l’Assessore alle Politiche Sociali, Federico Taverna -. Le domande presentate nel 2022 risultano davvero parecchie, superando di fatto quelle inoltrate nell’anno precedente. Per ognuna di queste domande possiamo riconoscere fino a 1.500 € di contributo direttamente al proprietario dell’immobile”.

Le domande presenti in graduatoria in posizione non utile all’erogazione del contributo verranno collocate in lista d’attesa. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse per le stesse finalità, si procederà allo scorrimento della graduatoria. “I costi legati all’abitazione costituiranno un tema centrale e nevralgico per tutto l’anno, soprattutto se pensiamo ai rincari energetici – prosegue l’Assessore Federico Taverna -. Siamo a conoscenza delle difficoltà di molteplici nuclei familiari che si rivolgono ai servizi sociali: da parte nostra manteniamo sempre il massimo impegno per fare la nostra parte”.