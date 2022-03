L’Amministrazione di Bordighera in campo per la popolazione dell’Ucraina con l’iniziativa “Giornata della raccolta alimentare”.

Sabato 19 marzo sindaco, assessori, consiglieri e i volontari delle associazioni cittadine si alterneranno presso i punti vendita Carrefour (via della Libertà 8/10) e Ok Market (piazza Garibaldi 32) per raccogliere prodotti alimentari e beni di prima necessità che saranno destinati ai profughi in fuga dal conflitto.

“Desideriamo ringraziare la Croce Rossa Italiana – Comitato di Bordighera per l’azione di coordinamento e gestione dell’iniziativa, tutti i volontari delle associazioni che saranno presenti con noi (la Protezione Civile e l’Associazione Nazionale Alpini) ed i supermercati Carrefour ed Ok Market dove saranno allestiti i punti di raccolta”. commenta l’Amministrazione. “La nostra gratitudine va a tutti coloro che vorranno partecipare con una donazione; in questa vicenda così tragica, inimmaginabile fino a poche settimane fa, ogni piccolo gesto ha un grandissimo significato di solidarietà. Da parte nostra continueremo a garantire supporto ed aiuto a chi sta cercando salvezza e rifugio da una guerra terribile e senza senso.”​