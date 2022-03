A volte vengono criticati perché hanno idee diciamo un po’ nazionaliste, ma il lavoro che fanno è encomiabile e soprattutto è importante per tutta la collettività perché amano la città e si “sbattono” per gli altri.

Ci riferiamo ai giovani dell’Associazione Azione Tortona che nella giornata di ieri hanno protocollato presso il Comune di Tortona un nuovo progetto per dare un concreto valore all’ex Colonia Solare.

“Il nostro progetto – spiega il Presidente Andrea Mantovani – intende riqualificare il parco comunale Robinson di Tortona (ex colonia solare) attraverso la fondazione di un’area fitness costituita da 6 attrezzature outdoor per l’attività sportiva all’aperto. Tale struttura darebbe vita ad un luogo di integrazione sociale e sportiva valorizzando una delle aree verdi più belle delle città. Il parco Robinson, infatti, rappresenta un polmone per la città e costituisce una ricchezza naturale per il territorio grazie alla sua alta posizione rispetto al centro cittadino.”



“L’attività outdoor come da noi proposta – prosegue Mantovani – può rinforzare il legame con la natura e rendere protagonista ogni sportivo, ispirando azioni concrete per affrontare le continue sfide ambientali di oggi, contribuendo così a creare un mondo più sostenibile. Su questo progetto intendiamo chiedere il partenariato all’amministrazione comunale, per accedere come APS ad un bando specifico sullo sport e la natura, pubblicato dalla Compagnia San Paolo, che andrebbe a finanziare l’80% del progetto vincente. Qualsiasi sarà la risposta dell’amministrazione comunale, o eventualmente l’esito del bando, non fermeremo le nostre intenzioni di promuovere tale iniziativa che potrà essere utile non solo per i cittadini, ma anche per le palestre e le attività sportive di Tortona.”

Il progetto di Azione Tortona va nella direzione di valorizzare sempre più il Parco del Castello, stupenda area verde sulla sommità cittadina che meriterebbe maggior valorizzazione.