Sono tantissime le persone che decidono di acquistare un anello per una persona cara, la dolce metà in primis, e si trovano in difficoltà con le misure. Si tratta di una situazione molto frequente. Si può presentare, giusto per fare un esempio, in casi in cui non si riesce a prendere furtivamente “in prestito” un anello di proprietà del destinatario del dono per mostrarlo al gioielliere come modello. La stessa difficoltà relativa alle misure anelli si palesa quando si acquista online (abitudine sempre più frequente).

Come risolvere il problema e acquistare il gioiello perfetto? Scopriamolo assieme nelle prossime righe di questo articolo.

Regalare un anello comprato online: le dritte per scegliere la misura giusta

Come già detto, sono sempre di più le persone che acquistano anelli anche per occasioni importanti sul web. Gli ultimi due anni hanno definitivamente sdoganato l’e-commerce nel campo della gioielleria, anche quella di lusso. In queste circostanze, come muoversi per trovare la misura giusta? La prima cosa da dire al proposito riguarda il fatto di procurarsi un anello di proprietà della persona che riceverà il dono. A questo punto, si misura il diametro – il rischio, in caso contrario, è che sia troppo grande – e si dà un’occhiata a una delle numerose tabelle di conversioni presenti sul web.

Queste ultime sono caratterizzate dalla presenza, accanto alla misura sopra citata espressa in millimetri, di un numero intero che va da 8 a 28.

Cosa fare quando non si conosce la misura del dito

Rimanendo sempre sul focus della casistica relativa agli anelli acquistati online, vediamo l’esempio di chi lo compra per sé e non conosce la misura del proprio dito. Sotto a questo cappello è possibile includere le situazioni di chi non acquista anelli da tempo, ne ha diversi nel portagioie ma sono tutti troppo piccoli perché le dita si sono ingrossate. Come muoversi in questi casi per trovare l’anello perfetto dal punto di vista della misura? Ci si deve munire di qualche centimetro di filo, di un paio di forbici e di un righello. Lo step successivo prevede il fatto di avvolgere il sopra citato filo attorno al dito. Attenzione: in questa fase, è fondamentale evitare di stringere troppo.

Inoltre, è molto importante avere cura affinché il filo passi attraverso la nocca. Cosa bisogna fare adesso? Con l’aiuto del righello, misurarlo. Il valore risultante dovrà essere cercato sempre prendendo come riferimento le sopra citate tabelle. Nello specifico, è necessario consultare la sezione “circonferenza in centimetri”.

Proseguendo con i consigli per acquistare per sé un anello della misura perfetta, ricordiamo l’importanza di procedere con la misura possibilmente a fine giornata. Da escludere è il fatto di eseguirla in giornate troppo calde o troppo fredde.

Che sensazione deve dare l’anello della misura perfetta?

A questo punto, è naturale chiedersi quale sia la sensazione che deve dare l’anello della misura perfetta. In linea generale, è necessario apprezzare un senso di morbidezza. Questo significa che sì, l’anello deve scorrere, ma è bene che non lo faccia troppo onde evitare il rischio di perderlo.

Inoltre, bisogna considerare l’importanza del comfort in sede di passaggio attraverso le nocche che, nella maggior parte dei casi, sono più consistenti negli uomini. Nelle righe precedenti abbiamo accennato alle giornate eccessivamente calde o fredde. A tal proposito, va ricordato che l’anello della misura perfetta deve andare bene sia in pieno inverno, sia in estate.

In tutto questo, è bene considerare alcuni parametri matematici che, nel corso degli anni, i gioiellieri sono riusciti a individuare tenendo conto della corporatura di chi porta il gioiello. A tal proposito va rammentato che, nella maggior parte delle situazioni, la misura di un anello per una donna di costituzione magra sarà compresa tra 8 e 10. Nel caso di corporatura media, invece, ci si dovrà orientare nel range compreso tra 11 e 13.