Nell’ambito del progetto “Formazione alla cultura delle legalità” i militari dell’Arma dei Carabinieri svolgono una serie di incontri con le scuole di ogni ordine e grado, orami da diversi anni: nel corso di essi vengono trattati argomenti di vario genere, quali l’arruolamento, la tutela ambientale, la violenza di genere, il bullismo e il cyberbullismo, le sostanze stupefacenti e, più in generale, il rispetto delle norme alla base della convivenza civile.

Nell’ambito di questo progetto, è offerta l’opportunità – specialmente ai più “piccoli” – di visitare le caserme e entrare in contatto con il “magico modo” dell’Arma: è così che le alunne e gli alunni della V elementare della scuola Borgo Rodari di Sanremo, accompagnati dalle insegnanti, hanno visitato la sede della Compagnia di Sanremo, condividendo – in totale sicurezza e nel rispetto delle predisposizioni sanitarie – qualche momento della quotidianità dei militari.

Hanno visto la Stazione, gli uffici dove si ricevono le denunce, il luogo dove vengono eseguiti i fotosegnalamenti, la sala equipaggi della Radiomobile, gli uffici del Comandante di Compagnia e di Stazione.

Dopo un momento di inziale timidezza, è facile immaginare come i Carabinieri siano stati investiti da un fiume impetuoso di domande, alle quali i militari hanno risposto con la sensibilità del genitore, con la franchezza del fratello maggiore e con la cordialità dell’amico: dal “dove mettete chi ruba” a “è vero che la vostra macchina è truccata”; da “come vivi la tua giornata” a – ovviamente – “come faccio a fare il Carabiniere”.

I ragazzi hanno poi provato a parlare via radio e ad azionare sirene e lampeggianti: questa è stata la parte della visita che ha indubbiamente riscosso maggior successo.

I Carabinieri hanno colto l’occasione per suggerire ai ragazzi alcune indicazioni per “comportarsi bene”: essere sempre educati, trasparenti e rispettosi con chiunque, ascoltare genitori e insegnanti, applicarsi nello studio.

L’Arma ritiene fondamentale questo percorso di condivisione e, in ultima analisi, formazione, nella consapevolezza che l’educazione ai migliori valori possa contribuire a una crescita sana dei cittadini di domani.

Il Comando Provinciale e le sue articolazioni sono disponibili ad accogliere le scuole che siano interessate ad una visita presso le strutture dell’Arma in provincia: per organizzarla è sufficiente prendere contatto con i Comandanti di Compagnia (Imperia, Bordighera, Sanremo e Ventimiglia) per definire i dettagli dell’evento.