AI Carabinieri di Tortona non se la fa e i ladri vengono sopresi sempre più frequentemente.

L’ultimo episodio si è verificato nella giornata di Domenica scorsa, quando i militari del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Tortona hanno arrestato in flagranza di reato M.S. 29 anni, pluripregiudicato, marocchino, per furto presso un esercizio commerciale per un valore di euro 200 circa.

Il giovane è stato notato mentre usciva da un negozio dai militari e all’atto del controllo è scappato.

Le ricerche effettuate permettevano di rintracciarlo in corso Don Orione nascosto tra i cassonetti.

I militari quindi lo hanno arrestato per furto e il provvedimento è stato convalidato ieri. Nei suoi confronti il Giudice del Tribunale di Alessandria ha disposto nuovamente divieto di dimora in Tortona, divieto al quale il giovane era già sottoposto per furto e rapine già commesse a Tortona e dintorni ma che evidentemente non ha rispettato.

E d’altro canto fino a quando i deterrenti saranno così blandi, non si può centro sperare che un ladro abituale rispetti il divieto di dimora.

Certe persone – se possono – se ne fottono delle disposizioni dei giudici e come appurato, vanno tranquillamente avanti a rubare e commettere tanto sotto i due anni possono quasi sempre beneficiare della sospensione condizionale della pena, non vanno in galera e rimangono liberi di continuare a delinquere. Per fortuna ci sono i Carabinieri che li arrestano e comunque limitano, per qualche giornata, la loro libertà.

In altri Stati certe cose non succedono, ma qui siamo in Italia dove le leggi sono diverse…..