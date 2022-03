Da domenica 13 marzo, infatti, sarà possibile visitare online 13 luoghi orionini di Pontecurone, grazie ai video che saranno posti in rete, a partire dalle ore 21, in occasione della loro presentazione.

Sarà possibile assistere in diretta all’evento utilizzando il link https://youtu.be/03s3XRb3sDc

Saranno spettatori del lancio sul web anche tanti amici orionini che vivono in altri Paesi ed in particolare quelli polacchi di Zdunska Wola e quelli spagnoli di Posada de Llanes, con i quali il Comune di Pontecurone ha da tempo stretto un Patto di Amicizia. Queste visite guidate online sono state realizzate dall’Associazione culturale “Il paese di don Orione APS”, nell’ambito delle celebrazioni per il 150° della nascita del Santo. Saranno accessibili gratuitamente sul sito dell’associazione www.ilpaesedidonorione.org

Marialuisa Ricotti